



США: Израиль должен защитить свои технологии от влияния Китая

В США считают, что Израиль должен принять более активные меры для защиты своей технологической отрасли от китайского влияния.



Такое мнение выразила заместитель помощника госсекретаря США по многосторонним делам и глобальным вопросам Китая Юнг Пак на конференции китайско-израильской глобальной сети и академического лидерства (SIGNAL). Об этом сообщает Times of Israel.



По словам Юнг Пак, Израиль должен предпринять дальнейшие шаги для защиты своих "передовых критических технологий" от китайских инвестиций.



Она отметила, что США "не хотят, чтобы Израиль и другие страны региона отделялись от Китая".



"Мы хотим продвигать торговлю таким образом, чтобы это не угрожало нашей безопасности и ценностям прав человека", - заявила представительница США.