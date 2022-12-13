



США испытывают ракету, имеющую скорость в 5 раз выше скорости звука

По сообщению Fox News, в пятницу ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету, которая летит со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. У побережья Южной Калифорнии была запущена ракета быстрого реагирования AGM-183A класса "воздух-земля".



В заявлении ВВС говорится, что полностью боеспособный прототип высокоскоростной ракеты был испытан впервые. Гиперзвуковая ракета была запущена с дозвукового стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, предназначенного для дальних полетов. По словам ВВС, ракета взорвалась в заданном районе, продемонстрировав, что цели испытаний были выполнены.



“Команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования за пять лет”, – сообщил исполнительный директор программы Управления вооружений генерал Джейсон Бартоломеи. “Я безмерно горжусь упорством и самоотверженностью команды, которая продемонстрировала жизненно важные возможности для нашего истребителя”.



В ВВС пояснили, что ARRW была создана для того, чтобы “дать возможность США удерживать фиксированные, ценные и чувствительные ко времени цели, подвергающиеся риску в сложных условиях”.



Армия и флот США также разрабатывают программы гиперзвуковых ракет, планируя к 2023 году иметь возможность запускать их.



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