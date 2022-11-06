



США: испытания Ираном ракеты дестабилизируют ситуацию

В США обеспокоены испытаниями ракеты Kaam 100, проведенными Корпусом стражей исламской революции.

По данным Reuters, об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Такие действия бесполезны и дестабилизируют ситуацию в регионе. США по-прежнему обеспокоены продолжающейся разработкой Ираном спутниковых пусковых установок, что может способствовать разработке Ираном ядерного оружия", - сказано в заявлении.

Уточняется, что в пусковых установках используются практически те же технологии, что и в баллистических ракетах, в том числе большой дальности, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.