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США: испытания Ираном ракеты дестабилизируют ситуацию
06.11.2022 07:24 Алина Груднева

США: испытания Ираном ракеты дестабилизируют ситуацию

В США обеспокоены испытаниями ракеты Kaam 100, проведенными Корпусом стражей исламской революции.

 
По данным Reuters, об этом говорится в заявлении Госдепа.
 
"Такие действия бесполезны и дестабилизируют ситуацию в регионе. США по-прежнему обеспокоены продолжающейся разработкой Ираном спутниковых пусковых установок, что может способствовать разработке Ираном ядерного оружия", - сказано в заявлении.
 
Уточняется, что в пусковых установках используются практически те же технологии, что и в баллистических ракетах, в том числе большой дальности, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

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