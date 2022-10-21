



США: Иран участвует в войне в Украине

Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины.

Об этом сказал представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, РФ использует ударные дроны Shahed-136 по всей украинской территории, а иранские войска находятся в Крыму и помогают российским военным запускать дроны.

"Дело в том, что Тегеран сейчас непосредственно действует на земле и путем предоставления оружия, которое поражает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине, фактически убивает мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру", — подчеркнул он.

По словам Кирби, Вашингтон намерен противодействовать поставкам Ираном боеприпасов для России. США будут быстро вводить санкции касательно торговли российским и иранским оружием, а Украина получит средства для противостояния угрозам.

"Мы не верим, что это изменит ход войны. Украинский народ показал в разгар воздушных атак, которым он подвергся за последние несколько дней, что он стоит твердо и стойко", — подчеркнул он.