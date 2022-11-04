



США: Иран попросил у России помощи в продвижении ядерной программы

Представители американской разведки считают, что Иран ищет помощи у России для укрепления своей программы создания ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

Согласно отчету, обращение к России фактически является "запасным планом" для Тегерана на случай, если ядерная сделка с мировыми державами не состоится.

Кроме того, разведка указывает, что Иран обратился к России за помощью в закупке дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива.

Топливо может помочь Ирану в эксплуатации его ядерных реакторов и еще больше сократить так называемое "время обкатки" Ирана для создания ядерного оружия.