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США: Иран попросил у России помощи в продвижении ядерной программы
04.11.2022 15:05 Алина Груднева

США: Иран попросил у России помощи в продвижении ядерной программы

Представители американской разведки считают, что Иран ищет помощи у России для укрепления своей программы создания ядерного оружия.

 
Об этом сообщает CNN. 
 
Согласно отчету, обращение к России фактически является "запасным планом" для Тегерана на случай, если ядерная сделка с мировыми державами не состоится.
 
Кроме того, разведка указывает, что Иран обратился к России за помощью в закупке дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива. 
 
Топливо может помочь Ирану в эксплуатации его ядерных реакторов и еще больше сократить так называемое "время обкатки" Ирана для создания ядерного оружия.

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