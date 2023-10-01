



США: Иран может создать ядерную бомбу менее чем за две недели

Согласно отчету Министерства обороны США по борьбе с оружием массового уничтожения на 2023 год, у Ирана есть необходимые инфраструктура и ноу-хау для создания ядерного оружия менее чем за две недели.



“По оценкам, Иран в настоящее время не реализует программу создания ядерного оружия, но имеет возможность произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного устройства менее чем за две недели”, – говорится в докладе по стратегическом подходу Вашингтона к противодействию распространению ядерного оружия.



В докладе также указывается, что Соединенные Штаты считают, что Иран не соблюдает свои обязательства по КХО [Конвенция по химическому оружию]. Например, Иран не представил полную декларацию объекта по производству химического оружия о соответствии процессам КХО.



“Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что Иран занимается поиском химических веществ двойного назначения, действующих на центральную нервную систему, в наступательных целях”, – подчеркивается в докладе.



В прошлом месяце Иран запретил инспекторам МАГАТЭ контролировать его ядерную деятельность. Этот шаг Тегерана стал ответом на предупреждение, сделанное Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией (Е3) в Совете управляющих МАГАТЭ.



Последний отчет МАГАТЭ показал, что Тегеран продолжает накапливать уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Согласно отчету, запасы урана, обогащенного до 60%, в Исламской Республике составляют 121,6 кг по сравнению со 114 кг в мае и 87,5 кг в феврале.



Уран, обогащенный до 60% чистоты, находится на небольшом техническом шаге от уровня 90%, который считается оружейным.