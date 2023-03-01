



США: Иран может произвести материал для бомбы примерно за 12 дней

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил во вторник, что Иран может произвести достаточно расщепляющихся материалов для одной ядерной бомбы “примерно за 12 дней”.



Об этом Каль сказал на слушаниях в Палате представителей, когда на него надавил депутат-республиканец, почему администрация Байдена стремилась возобновить c Ираном сделку 2015 года.



“Потому что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из СВПД, был значительным. Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из СВПД, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней“, — ответил Каль, сообщает Reuters .



Каль выразил мнение, что если бы решить этот вопрос дипломатическим путем и вернуть ограничения на ядерную программу Ирана, это было бы лучше, чем другие варианты. “Но прямо сейчас СВПД находится в замороженном состоянии“, — добавил он.



Его комментарии последовали за обвинением инспекторов МАГАТЭ в том, что Иран впервые обогатил уран до 84-процентной чистоты, что сделало его ближе, чем когда-либо, к ядерному оружию.



Переговоры между Ираном и мировыми державами о возрождении иранской ядерной сделки 2015 года остаются в тупике.



Бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном 2015 года в 2018 году, и Иран в ответ сократил свое соблюдение соглашения.

Администрация Байдена стремилась вернуться к сделке и провела непрямые переговоры с Ираном о возвращении к соблюдению.



Эти переговоры зашли в тупик с сентября из-за того, что Иран настаивал на прекращении расследований ООН по ядерному надзору.



