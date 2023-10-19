



США и Великобритания призывают своих граждан покинуть Ливан, пока доступны рейсы

Посольства США и Великобритании в Бейруте советуют своим гражданам покинуть Ливан, пока рейсы “остаются доступными”, поскольку напряженность на границе между Израилем и “Хизбаллой” усиливается.



Обе страны уже предостерегли граждан от поездок в Ливан.



“Мы рекомендуем гражданам США в Ливане принять соответствующие меры для выезда из страны; коммерческие варианты в настоящее время остаются доступными”, – говорится в заявлении посольства США.



Аналогичное предупреждение выпущено британским посольством, в котором говорится: “Если вы в настоящее время находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам покинуть страну сейчас, пока коммерческие варианты остаются доступными”.