



США и Турция вводят санкции против посредников в финансировании терроризма

Второй раз в этом году правительства США и Турции предприняли совместные действия по введению санкций. В частности, Соединенные Штаты и Турция ввели санкции в отношении двух лиц, которые были признаны ООН финансовыми посредниками базирующихся в Сирии террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Катибат аль-Таухид валь-Джихад".



Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило пресс-релиз о новых санкциях, в котором говорится, что совместные действия "продолжают сотрудничество между Соединенными Штатами и Турцией по противодействию финансированию террористических групп, которые увековечивают насилие и нестабильность во всем регионе".



Санкции были введены OFAC, Министерством финансов и казначейства Турции и Министерством внутренних дел Турции. OFAC добавило подсанкционных лиц в свой Список особо обозначенных граждан или заблокированных лиц ("Список SDN"), фактически отключив их от финансовой системы США и транзакций, связанных с сетью США.



Министерства финансов и внутренних дел Турции заморозили активы лиц, попавших под санкции. Эта последняя совместная акция является еще одним признаком повышения уровня международной координации в отношении санкций.