



США и Саудовская Аравия согласовали условия нормализации отношений с Израилем

США и Саудовская Аравия “договорились о общих чертах визита Саудовской Аравии для признания Израиля в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и гражданскую ядерную помощь”, сообщает The Wall Street Journal.



Источники издания считают, что процесс может быть завершен в течение 9-12 месяцев. Известия об этом сразу же очутились на рынках, укрепив шекель подняв индекс Тель-Авив 35 на 1,23%.



Согласно данным издания, две недели назад наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Джидде для переговоров по вопросу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Компания Saudi Crown Price запросила у США помощь в создании гражданской ядерной программы, а также помощь в обеспечении безопасности. В то же время саудовцы заинтересованы в значимых израильских жестах, которые помогли бы продвинуть решение для палестинского государства.



Взамен американцы заинтересованы в дистанцировании Эр-Рияда от Пекина, особенно в инфраструктурной сфере. США требуют, чтобы Саудовская Аравия обязалась не допускать никаких китайских военных баз на своей территории, ограничивала использование технологий Huawei в Саудовской Аравии и даже обязалась использовать исключительно доллар США для продажи нефти.