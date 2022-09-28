



США и Израиль запустят совместный форум по технологическому сотрудничеству

За несколько часов до встречи с официальными лицами США в Вашингтоне министр науки и инноваций Орит Фаркаш-Хакоэн и советник по национальной безопасности Эяль Хулата заявили, что они запускают процесс преобразования стратегического и технологического сотрудничества между странами.



"Цель состоит в том, чтобы связать израильское предпринимательство и инновации в областях, которые стоят перед глобальными вызовами, вместе с нашими американскими коллегами и американской промышленностью", — сказал Хулата в телефонном разговоре с израильскими журналистами.



В состав израильской делегации вошли десятки высокопоставленных представителей государственных ведомств, в том числе министерств сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, инноваций, охраны окружающей среды, обороны.



Позднее в среду Хулата и Фаркаш-Хакоэн встретятся с заместителем министра здравоохранения и социальных служб США Андреа Палм и заместителем министра энергетики Дэвидом Терком, а также с официальными лицами соответствующих ведомств.



Встречи являются первым важным шагом в рамках инициативы, объявленной в Иерусалимской декларации, которую президент США Джо Байден и премьер-министр Яир Лапид подписали во время визита Байдена в Израиль в июле.