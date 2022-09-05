



США и Израиль провели учения по противоракетной обороне

Израиль и США провели совместные учения по отражению ракетной угрозы. Стоит отметить, что учения прошли еще в июле, но информацию об этом рассекретили только сейчас.



Учения были направлены на защиту еврейского государства от ракетных угроз. Они проводились в боевой лаборатории Israel Test-Bed.



Военные во время учений использовали системы ПВО "Стрела", "Праща Давида" и "Железный купол".



Силы из США использовали системы Patriot, Aegis и THAAD.