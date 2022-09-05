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США и Израиль провели учения по противоракетной обороне
05.09.2022 22:43 Александр Юзовский

США и Израиль провели учения по противоракетной обороне

Израиль и США провели совместные учения по отражению ракетной угрозы. Стоит отметить, что учения прошли еще в июле, но информацию об этом рассекретили только сейчас.

Учения были направлены на защиту еврейского государства от ракетных угроз. Они проводились в боевой лаборатории Israel Test-Bed. 

Военные во время учений использовали системы ПВО "Стрела", "Праща Давида" и "Железный купол".

Силы из США использовали системы Patriot, Aegis и THAAD.

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