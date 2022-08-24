



США и Израиль будут вместе бороться с программами-вымогателями

Министерство финансов Израиля и минфин США подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий установление партнерства для защиты критической финансовой инфраструктуры и новых технологий, а также расширения международного сотрудничества для противодействия угрозе, которую программы-вымогатели представляют для стран и мировой экономики.

По данным "Калкалист", документ предполагает разрешенный обмен информацией, относящейся к финансовому сектору, включая правила и руководства по кибербезопасности, обучение персонала и ознакомительные поездки для развития сотрудничества и мероприятия по повышению квалификации.

Также будет запущена серия технических обменов экспертами для поддержки инноваций в сфере финансовых технологий, обеспечивающих надежную защиту от киберугроз и способствующих соблюдению международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма.