



США и Евросоюз готовят “алмазные санкции” против России

США и Еврокомиссия обсудили с бизнесом важность их будущее участие в импорте российских алмазов , сообщает сайт Госдепартамента США .



Встречу с бизнес-кругами провели Координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии Денис Редоннет.



“Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах прекратить этот поток доходов. Соединенные Штаты и Европейский Союз по-прежнему отданы наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну в Украине”, — говорится в сообщении.



Ранее пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России , но его заблокировала Бельгия.



