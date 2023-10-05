



США и Европа думают, как передать Украине $300 млрд российских активов

США и европейские партнеры изучают, какие юридические основания дают право для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.



Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать – как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и заметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", - отметил Блинкен во время дискуссии в Техасском университете в Остине.



По словам Блинкена, речь идет о $300 миллиардов.



Госсекретарь убежден, что если позволить России делать то, что она делает с Украиной без наказания, это даст сигнал другим странам во всем мире, которые собираются начать агрессию, что им это сойдет с рук.



Бликен также отметил, что 50 стран привлечены к активной поддержке Украины.