



США и Британия работают над предотвращением расширения войны в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и Газе.



Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.



"Стороны подтвердили право Израиля на самооборону, обсудили взаимодействие с региональными партнерами для предотвращения распространения конфликта и обеспечения освобождения заложников", - сообщили в Госдепе.



Также стороны настояли на необходимости обеспечения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

