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США и Британия работают над предотвращением расширения войны в Израиле
29.10.2023 17:56 Алина Груднева

США и Британия работают над предотвращением расширения войны в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и Газе.

Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

"Стороны подтвердили право Израиля на самооборону, обсудили взаимодействие с региональными партнерами для предотвращения распространения конфликта и обеспечения освобождения заложников", - сообщили в Госдепе.

Также стороны настояли на необходимости обеспечения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.
 

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