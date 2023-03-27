



США и Британия приветствовали решение Нетаниягу

США и Великобритания приветствовали решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по правовой реформе.



"Мы приветствуем заявление премьер-министра Нетаниягу и рассматриваем его как возможность выиграть дополнительное время для достижения компромисса — это именно то, к чему мы призывали", - сказа пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.



По ее словам, президент США Джо Байден позже даст комментарий по этому поводу.



Аналогичным образом высказался министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, подчеркнув важность "надежной системы сдержек и противовесов".



"Крайне важно сохранить общие демократические ценности, лежащие в основе отношений между Израилем и Великобританией", - добавил он.

