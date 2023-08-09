



США и Болгария обсудили, как и чем помочь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провели разговор, во время которого обсудили помощь в сфере безопасности с Украиной.



По информации Государственного департамента США, в ходе беседы стороны выразили важность обеспечения непрерывной помощи по безопасности Украины со стороны НАТО и ее партнеров.



Также были затронуты вопросы о разнообразии источников энергии с переходом к более экологичным и безопасным поставкам и технологиям. Госсекретарь и министр обсудили также важность расширения роли Европейского союза.



Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что уже на этой неделе США объявят о передаче нового вооружения Украине в рамках следующего этапа военной поддержки.