



США хотят реформировать Совбез ООН

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план реформы Совета безопасности ООН, которая включает в себя увеличение числа постоянных членов Совбеза на шесть мест. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и дипломатов ООН.



Согласно плану Белого дома, новые постоянные члены Совбеза ООН не будут иметь права вето.



По информации издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 стран-членов организации, чтобы получить отзывы о проекте расширения Совбеза перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке осенью.



Издание пишет, что США ранее выступали за включение Германии, Индии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза. Эту идею поддерживали Франция и Великобритания, которые предлагали дать постоянное место в органе Бразилии и, как минимум, одной африканской стране.

В публикации отмечается, что план реформы Совбеза ООН показывает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и уменьшить разочарование в отношении нынешних членов Совбеза и их неспособность остановить глобальные конфликты, в том числе войну в Украине.



Байден уже заявлял, что США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. По мнению американского президента, организация должна стать “более инклюзивной – таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира”.



Совет безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Постоянные члены Совбеза – Россия (до 1991 года – СССР), США, Китай, Великобритания и Франция. Они обладают правом налагать вето на решения совета.



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский призывал исключить Россию из Совбеза. Придумать механизм приостановки членства РФ призывал глава Евросовета Шарль Мишель. В Белом доме говорили, что правила организации не позволяют этого сделать.

Устав ООН не предусматривает процедуры приостановки членства в Совбезе или исключения из него.