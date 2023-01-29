



США готовят предупреждение Турции из-за помощи России в обходе санкций

США намерены предупредить Турцию об отрицательных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции. Для этого Турцию посетит представитель Минфина США, сообщает Reuters.



Представитель Минфина США сообщил, что заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон 2 – 3 февраля посетит Анкару и Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений. В ходе встреч замминистра подчеркнул необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в итоге могут быть использованы российскими военными.



По словам спикера, во время переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международного права.



“Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями”, – сказал спикер Минфина США.



Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США посетит Турцию для обсуждения с турецкими партнерами соблюдение антироссийских санкций. Нельсон также намерен обсудить усилия США по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля, введенных в связи с войной против Украины, по дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, по подрывающими экономический рост рискам незаконного финансирования и иностранными инвестициями.



