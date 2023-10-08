



США готовят пакет помощи Израилю

В американском Сенате готовят пакет помощи Израилю, подвергшемуся массированным атакам со стороны террористов ХАМАСа.



Председатель комитета по международным отношениям Бен Кардин намерены продвинуть законопроект, который позволит предоставить стране средства обороны, а также утвердить кандидатуру постоянного посла.



"США стоят плечом к плечу с Израилем в поддержку его права защищаться от терроризма и делать то, что необходимо для защиты своего народа. Я также знаю, что в ближайшее время, правительство и Конгресс обязаны предложить ту помощь, которая составляла основу американо-израильских отношений с момента их основания", - отметил сенатор.



По словам Кардина, в пакет помощи Израилю войдет пополнение для системы противоракетной обороны "Железный купол", а также дополнительное финансирование сферы обороны.



"Прямо сейчас как никогда важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом посол в Израиле. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне в скорейшем утверждении госсекретаря Джейкоба Дж. Лью в качестве нового посла США в Израиле", - добавил Кардин.