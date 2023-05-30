США готовят для Украины пакет нового вооружения на $300 млн
Ракеты Zuni и не только.
США готовят для Украины пакет нового вооружения: ракеты Zuni, снаряды для Patriot и HIMARS
Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni. Об этом сообщает корреспондента “Голоса Америки” Карла Бебб в Twitter.
"Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.
При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:
- снаряды для ЗРК Patriot;
- артиллерийские снаряды;
- снаряды для РСЗО HIMARS;
- неуправляемые ракеты воздух - земля Zuni;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
- Ракеты Zuni
Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых нет у Украины. Поэтому в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.
Системы ПВО Avenger Украина также ранее уже получала от союзников. Их устанавливают на шасси бронеавтомобиля HMMWV.
ЗРК могут сбивать воздушные цели врага на высоте от 0,5 до 3,8 километра и дальности от 0,5 до 5,5 километра. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.