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США готовят для Украины пакет нового вооружения на $300 млн
30.05.2023 19:55 Раиса Вовк

США готовят для Украины пакет нового вооружения на $300 млн

Ракеты Zuni и не только.

США готовят для Украины пакет нового вооружения: ракеты Zuni, снаряды для Patriot и HIMARS

Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni. Об этом сообщает корреспондента “Голоса Америки” Карла Бебб в Twitter.

"Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.

При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:

  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • артиллерийские снаряды;
  • снаряды для РСЗО HIMARS;
  • неуправляемые ракеты воздух - земля Zuni;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.
  • Ракеты Zuni
Ракеты Zuni, которые ранее уже передавали Украине, могут бить по целям на расстоянии до 8 километров. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. 

Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых нет у Украины. Поэтому в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.

Системы ПВО Avenger Украина также ранее уже получала от союзников. Их устанавливают на шасси бронеавтомобиля HMMWV.

ЗРК могут сбивать воздушные цели врага на высоте от 0,5 до 3,8 километра и дальности от 0,5 до 5,5 километра. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС. 

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