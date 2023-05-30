



США готовят для Украины пакет нового вооружения на $300 млн

Ракеты Zuni и не только.



США готовят для Украины пакет нового вооружения: ракеты Zuni, снаряды для Patriot и HIMARS



Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni. Об этом сообщает корреспондента “Голоса Америки” Карла Бебб в Twitter.



"Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.



При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:

снаряды для ЗРК Patriot;

артиллерийские снаряды;

снаряды для РСЗО HIMARS;

неуправляемые ракеты воздух - земля Zuni;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Ракеты Zuni

, которые ранее уже передавали Украине, могут бить по целям на расстоянии до 8 километров. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной.Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых нет у Украины. Поэтому в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.Украина также ранее уже получала от союзников. Их устанавливают на шасси бронеавтомобиля HMMWV.ЗРК могут сбивать воздушные цели врага на высоте от 0,5 до 3,8 километра и дальности от 0,5 до 5,5 километра. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.