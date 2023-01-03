США: глава МИД Израиля намерен говорить с представителем преступного режима РФ
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал решение нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна поговорить на третий день его пребывания в должности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ожидается, что Коэн станет первым министром иностранных дел Израиля, который поговорит со своим российским коллегой с момента начала войны на Украине.
Линдси Грэм написал сегодня в Твиттере пост, в котором выступил против ожидаемого разговора Коэна, который состоится всего лишь на третий день его пребывания в должности.
"Я надеюсь, что г-н Коэн понимает, что когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем режима военных преступников, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах", - написал Грэм, который традиционно считается одним из ведущих американских политиков, поддерживающих Израиль.
Позднее Грэм добавил: "Я рад видеть, что г-н Коэн, новый министр иностранных дел Израиля, отдает приоритет стратегическим отношениям между США и Израилем и поддерживает продолжение гуманитарной помощи #Украине.
Однако идея о том, что Израиль должен меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует."