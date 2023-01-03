



США: глава МИД Израиля намерен говорить с представителем преступного режима РФ



Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал решение нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна поговорить на третий день его пребывания в должности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Ожидается, что Коэн станет первым министром иностранных дел Израиля, который поговорит со своим российским коллегой с момента начала войны на Украине.



Линдси Грэм написал сегодня в Твиттере пост, в котором выступил против ожидаемого разговора Коэна, который состоится всего лишь на третий день его пребывания в должности.



I hope Mr. Cohen understands that when he speaks to Russia’s Lavrov, he’s speaking to a representative of a war criminal regime that commits war crimes on an industrial scale every day. https://t.co/4DWp93VPFQ — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 2, 2023

"Я надеюсь, что г-н Коэн понимает, что когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем режима военных преступников, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах", - написал Грэм, который традиционно считается одним из ведущих американских политиков, поддерживающих Израиль.Позднее Грэм добавил: "Я рад видеть, что г-н Коэн, новый министр иностранных дел Израиля, отдает приоритет стратегическим отношениям между США и Израилем и поддерживает продолжение гуманитарной помощи #Украине.Однако идея о том, что Израиль должен меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует."