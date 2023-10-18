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США эвакуируют семьи дипломатов из Ливана
18.10.2023 08:31 Алина Груднева

США эвакуируют семьи дипломатов из Ливана

Госдепартамент США объявил об эвакуации семей дипломатов и второстепенных сотрудников дипмиссии в Ливане.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее Госдеп обнародовал рекомендации для американцев в связи с напряженностью вокруг Израиля.

Террористическая организация "Хизбалла" объявила "День гнева" в Ливане, в связи с чем США рекомендуют своим гражданам отказаться от поездок в эту страну, поскольку это может быть опасным для жизни. Тем, кто уже находится там, рекомендовано соблюдать бдительность и избегать массовых собраний.

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