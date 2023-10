США: Если "Хизбалла" вмешается, следует атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана

Если "Хизбалла" вмешается, Израилю и США следует атаковать иранскую нефтяную инфраструктуру, заявил американский сенатор республиканец Линдси Грэм.



"Атака "Хизбаллы" и других иранских сателлитов будет иметь разрушительные последствия для систем обороны Израиля. Если такое нападение произойдет, Израилю и США следует атаковать иранские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру, которые являются источником жизненной силы иранской экономики", - подчеркнул Грэм.





An attack by Hezbollah, and other Iranian proxies, would be devastating to Israeli defense systems. If such an attack occurs, Israel and the United States should go after the Iranian oil refineries and oil infrastructure - which is the lifeblood of the Iranian economy.