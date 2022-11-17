Новости » Политика
"США должны быть счастливы, что Бен-Гвир станет министром безопасности"
17.11.2022 07:08 Ольга Белозерова

"США должны быть счастливы, что Бен-Гвир станет министром безопасности"

Депутат "Оцма Йехудит" Ицхак Вассерлауф высказал на радио 103FM свое мнение по поводу распределения министерских портфелей.

"Смотрич заслуживает должности министра обороны, а также других должностей. Правые хотят перемен, и мы должны это сделать. Вот почему у нас есть требования", - заявил он.

Также Вассерлауф выразил мнение, что американцы должны быть счастливы, что Бен-Гвир станет министром внутренней безопасности.

"Если американцы заинтересованы в безопасности народа Израиля - они должны быть счастливы, что Бен-Гвир будет министром внутренней безопасности", - подчеркнул депутат.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы