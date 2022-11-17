



"США должны быть счастливы, что Бен-Гвир станет министром безопасности"

Депутат "Оцма Йехудит" Ицхак Вассерлауф высказал на радио 103FM свое мнение по поводу распределения министерских портфелей.



"Смотрич заслуживает должности министра обороны, а также других должностей. Правые хотят перемен, и мы должны это сделать. Вот почему у нас есть требования", - заявил он.



Также Вассерлауф выразил мнение, что американцы должны быть счастливы, что Бен-Гвир станет министром внутренней безопасности.



"Если американцы заинтересованы в безопасности народа Израиля - они должны быть счастливы, что Бен-Гвир будет министром внутренней безопасности", - подчеркнул депутат.