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США договорились с Катаром, чтобы он заблокировал иранские деньги
12.10.2023 19:36 Наталья Богинская

США договорились с Катаром, чтобы он заблокировал иранские деньги

США достигли “тихого соглашения” с Катаром о том, что он заблокировал 6 миллиардов долларов доходов от иранской нефти из-за подозрений в причастности Ирана к нападению ХАМАСа на Израиль. Об этом сообщило CBS News в четверг.

Указанные средства были переведены из Южной Кореи в Катар в рамках обмена пленными между Ираном и США в сентябре. Тегеран планировал их использовать "для гуманитарных нужд" в обмен на освобождение нескольких американских заложников.

 

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