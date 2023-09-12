



США договорились об обмене пленными с Ираном: будут выделены деньги

США договорились об обмене пленными с Ираном, в рамках которого отменяют санкции и переведут 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар.



С подробностями соглашения ознакомилось информационное агентство Reuters.



В рамках соглашения пятеро граждан США, задержанные Ираном, смогут покинуть страну в обмен на перевод средств и освобождение пяти иранцев, удерживаемых в Соединенных Штатах. Госсекретарь США Энтони Блинкен определил, что отмена санкций отвечает интересам национальной безопасности его страны.



Это первый случай, когда американское правительство официально признало, что освобождает пятерых задержанных иранцев в рамках соглашения.



"Чтобы содействовать их освобождению, Соединенные Штаты обязались освободить пятерых граждан Ирана, находящихся под стражей в Соединенных Штатах, и разрешить перевод примерно 6 миллиардов долларов иранских средств, хранящихся на заблокированных счетах в (Республике Корея), на закрытые счета в Катаре, где эти средства будут доступны только для торговли товарами гуманитарного назначения", - говорится сказано в заявлении.



В США настояли на том, что перевод денег принесет лишь "ограниченную выгоду Ирану", потому что средства могут быть использованы только для гуманитарных нужд.

