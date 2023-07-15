



США до сих пор не дали разрешения Европе на обучение украинских пилотов на F-16







Тренировки украинских военных на истребителях F-16, которые обязалась организовать коалиция европейских стран, еще не стартовали без официального разрешения Белого Дома. Об этом пишет Politico.



По словам издания, более десятка европейских стран, которые должны обучать пилотов из Украины, все еще ожидают отГосдепартамента США ответа на запрос по передаче руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства.



Представитель Пентагона заявил изданию, что запрос "все еще рассматривается". Начальник отдела закупок американского министерства обороны Уильям Лаплан сообщил журналистам, что Пентагон должен убедиться в наличии всех технических руководств, пакетов данных и планов сопровождения. В Госдепе отказались от комментариев.



"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что США в конечном итоге не дадут "зеленый свет". Однако запросы европейцев уже находятся в стадии рассмотрения в течение нескольких недель", – пишет издание, отметив, что межведомственный процесс передачи военных технологий, особенно таких передовых, как истребители, нередко занимает много времени.