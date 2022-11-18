



"США дают нам 3,8 млрд долларов в год. Не будем слушать - не будет денег"



Генерал-майор в отставке Амос Ядлин, бывший глава Агентства национальной безопасности дал интервью радио 103fm и высказал свое мнение по вопросу о назначении Бецалеля Смотрича министром обороны и о возникающих в результате этого проблемах с американцами.



Ядлин сказал: "У меня в жизни есть принцип: никогда не паниковать, не поддаваться эйфории, быть начеку. К сожалению, в Государстве Израиль мы достигли такой ситуации в политической системе, когда все, что в обычные годы кажется немыслимым, в конце концов проходит. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли назначить министра обороны, которого очень не хотели бы видеть американцы, я скажу - это может произойти. Хорошо ли это? Это очень плохо".



Ядлин также заявил, что "Израиль и США имеют тесные отношения в сфере безопасности, в области разведки, операций, есть помощь в размере 3,8 миллиарда долларов каждый год. Существуют очень хорошие отношения между министрами обороны и министрами обороны. Важно, чтобы эти близкие отношения возглавляли люди, которых американцы ценят в профессиональном и человеческом плане. Если произойдет то самое назначение, о котором вы говорите, я считаю, что безопасности Израиля будет нанесен ущерб".



“Американцы не говорят нам, кого назначать министром обороны, у них есть красные линии - они даже не называют имен, но говорят: "Мы не обязаны ни с кем сотрудничать", - подчеркнул он, - У нас тоже есть близкие отношения, и в целом не мы даем им 3,8 миллиарда долларов каждый год, а они нам. Мы не накладываем вето в Совете Безопасности, это делают только американцы. Поэтому надо слушать, что они говорят, а кто не слушает, у того, вероятно, будут проблемы".