



США были застигнуты врасплох бунтом Пригожина в РФ, - CNN

Представители США и других стран Запада были застигнуты врасплох бунтом руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ. Их разведка не предполагала, что он пойдет штурмовать Ростовскую область своими силами.



Об этом сообщает CNN.



Источники, знакомые с мнением администрации президента США Джо Байдена, сообщили, что официальные лица Соединенных Штатов и Запада стараются не влиять на события, происходящие в России, поскольку российский диктатор Владимир Путин может использовать любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса.



По данным издания, вчера чиновники в администрации созвали экстренные совещания, чтобы оценить события, которые разворачивались настолько быстро, что застали врасплох чиновников США и Европы.



Несмотря на то, что в течение последних нескольких месяцев постоянно росла напряженность между руководителем "Вагнера" и Министерством обороны России, представители разведки США и Европы не предполагали, что Пригожин пойдет штурмовать Ростовскую область своими силами.



Анонимный чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за тем, как будет происходить бунт Пригожина в течение следующих 24-48 часов, после чего, вероятно, для сил "Вагнера" начнется дефицит поставок.



