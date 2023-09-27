



США: безвиз для Израиля укрепит сотрудничество в борьбе с терроризмом

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подтвердил, что Израиль вступил в программу безвизового въезда.



"Включение Израиля в программу является важным признанием наших общих интересов в сфере безопасности и тесного сотрудничества между нашими двумя странами", - сказал он.



По словам Майоркаса, соглашение призвано укрепить работы и координацию между двумя странами в сфере борьбы с терроризмом, а также сотрудничество правоохранительных органов.



"Вступление Израиля в программу безвизового въезда и строгие требования, которые та влечет за собой, сделают обе наши страны более безопасными", - подчеркнул он.



Ранее похожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердив, что Израиль стал 41-й страной, которая официально стала участницей программы.