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США: Бен-Гвир нарушает статус-кво священного места
27.07.2023 15:10 Алина Груднева

США: Бен-Гвир нарушает статус-кво священного места

США присоединяются к критике министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира из-за его посещения Храмовой Горы.

Об этом говорится в заявлении американского посольства в Иерусалиме, которое было опубликовано 27 июля.

"США твердо выступают за сохранение исторического статус-кво в отношении священных мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия или риторика, ставящие под угрозу статус-кво, неприемлемы", - сказано в заявлении.

Ранее аналогичным образом выразились в Саудовской Аравии, обвинив Бен-Гвира в "провокации".

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