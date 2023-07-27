



США: Бен-Гвир нарушает статус-кво священного места

США присоединяются к критике министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира из-за его посещения Храмовой Горы.



Об этом говорится в заявлении американского посольства в Иерусалиме, которое было опубликовано 27 июля.



"США твердо выступают за сохранение исторического статус-кво в отношении священных мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия или риторика, ставящие под угрозу статус-кво, неприемлемы", - сказано в заявлении.



Ранее аналогичным образом выразились в Саудовской Аравии, обвинив Бен-Гвира в "провокации".