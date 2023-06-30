



США активно рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Администрация Байдена активно рассматривает возможность отправки кассетных боеприпасов в Украину, чтобы помочь Киеву пробить оборону России, заявили два американских чиновника. Об этом пишет Politico.



Дискуссия об отправке усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения активизировалась в последние дни, поскольку попытки Украины прорвать линию фронта России не увенчались успехом. Некоторые высокопоставленные американские чиновники считают, что боеприпасы могут сделать украинскую кампанию более успешной.



Администрация никогда не исключала их поставки, но к кассетным боеприпасам серьезно не относились, так как были другие приоритетные позиции, которые нужно было передать Киеву в первую очередь. Но дебаты по поводу их использования усилились после захлебнувшегося контрнаступления. Источники утверждают, что окончательное решение еще не принято.



Кассетные боеприпасы могут быть запущены из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-мм гаубиц, которые США предоставили Украине.

Соединенные Штаты не являются участниками международного запрета на их использование, Конвенции по кассетным боеприпасам 2010 года, подписанной более чем 100 странами . Но Конгресс ограничил возможности Вашингтона по передаче кассетных боеприпасов, сославшись на риск для гражданского населения. Президент или государственный секретарь могут обойти эти ограничения, если будут соблюдены высокие стандарты.



Но на прошлой неделе глава Пентагона по Европе Лаура Купер заявила законодателям из комитета по иностранным делам Палаты представителей, что боеприпасы “были бы полезны, особенно против окопавшихся российских позиций на поле боя”.



Законодатели-республиканцы поддерживают этот шаг, а председатель комитета Майкл МакКол заявил на прошлой неделе, что кассетные боеприпасы “окажутся невероятно эффективными против сильно укрепленных российских оборонительных позиций, которые украинцы теперь должны прорвать”.



Однако демократы в Конгрессе против. На этой неделе в письме, полученном Politico, 14 сенатских демократов написали советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, что “гуманитарные издержки и ущерб единству коалиции от предоставления США кассетных боеприпасов перевесят тактические преимущества, и призвали президента не одобрять такое передача”.