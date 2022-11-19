



Средства для борьбы с БПЛА и не только: что Британия пообещала Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предоставил подробности о том, что пообещал Владимиру Зеленскому премьер-министр Великобритании Риши Сунак, находясь с официальным визитом в Киеве.

В частности, глава британского правительства объявил о новом пакете военной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

Также Великобритания предоставит 125 зенитных пушек и технологий для противодействия иранским БПЛА. В пакет помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

"Великобритания также усиливает предложение по тренировкам для ВСУ, направляя в регион экспертов-военных медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки. Наша общая цель – победить Россию. И мы это сделаем вместе", - написал Ермак.