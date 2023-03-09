



Среди блокирующих порт Хайфы - бывшие командующие ВМС

Под лозунгом "при диктатуре нет свободы передвижения" протестующие против правовой революции сегодня утром заблокировали порт Хайфы с моря.



Мероприятие устроено в рамках "дня сопротивления", протесты организованы в ряде центров по всей стране.



Среди протестующих в море - бывший командующие военно-морскими силами Ами Аялон и Дуду Бен Башат, а также ветераны военно-морских сил.



Десятки судов, яхт, плотов и байдарок участвуют в демонстрации в порту Хайфы. Демонстранты зажигают в море сигнальные ракеты и скандируют лозунги против правовой революции.

