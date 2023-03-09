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Среди блокирующих порт Хайфы - бывшие командующие ВМС
09.03.2023 11:01 Аркадий Бочаровский

Среди блокирующих порт Хайфы - бывшие командующие ВМС

Под лозунгом "при диктатуре нет свободы передвижения" протестующие против правовой революции сегодня утром заблокировали порт Хайфы с моря.

Мероприятие устроено в рамках "дня сопротивления", протесты организованы в ряде центров по всей стране. 

Среди протестующих в море - бывший командующие военно-морскими силами Ами Аялон и Дуду Бен Башат, а также ветераны военно-морских сил.

Десятки судов, яхт, плотов и байдарок участвуют в демонстрации в порту Хайфы. Демонстранты зажигают в море сигнальные ракеты и скандируют лозунги против правовой революции.
 


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