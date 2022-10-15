



Сравнил Leopard с Фау-2: Глава администрации Шольца попал в скандал

Глава администрации канцлера Германии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт оскандалился, сравнив танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2".



Во время недавнего выступления Шмидт заявил, что призывы поставлять Украине вышеупомянутые танки похожи на надежды, которые нацисты возлагали на ракеты "Фау-2".



Как сообщает Spiegel, высказывания Шмидта раскритиковала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что главе администрации Шольца необходимо введение в некоторые знания об оружии.



"Тогда бы он тоже быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", - заявила Штрак-Циммерман.