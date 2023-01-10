



Ведущая CNN приравняла Израиль к режиму Асада

Дэвид Литман, аналитик по СМИ и образованию в Комитете по точности ближневосточных репортажей и анализу CAMERA, раскритиковал телеведущую Кристиан Аманпур после того, как она намекнула в своей программе, что действия Израиля похожи на действия сирийского режима.



Комментарии Аманпур прозвучали в интервью с израильским режиссером “Коридоров власти” Дрором Морехом, во время которого поднимались темы Украины, Холокоста, Боснии, Косово и Сирии. В ходе интервью Аманпур спросила Мореха: “Вы сказали, что эта красная черта в Сирии, где действительно совершались все эти зверства, вас очень злила и огорчала. Вас также возмущают события, происходящие в вашей собственной стране – нарушения прав человека и убийства палестинцев? Мы знаем, что израильтяне также подвергаются нападениям, но какова ваша точка зрения как израильтянина?”



Литман в статье, размещенной на сайте CAMERA, раскритиковала Аманпур, отметив, что, по оценкам ООН, более 306 000 гражданских лиц или около 30 000 человек в год, не включая комбатантов, были убиты во время гражданской войны в Сирии, в то время как израильско-палестинский конфликт унес в общей сложности с декабря 1987 года по май 2021 года примерно 14 000 жизней, включая мирных жителей и комбатантов.



“Иными словами, гражданская война в Сирии унесла за один год более чем в два раза больше жизней, даже без учета комбатантов, чем было убито за 34 года израильско-палестинского конфликта. Просто не с чем сравнивать”, – подчеркнул аналитик. Затем Литман указал что “сравнение Аманпур аморально и пропитано предвзятым подтекстом”.



“В то время как Аманпур описывает конфликт в терминах “убийств палестинцев”, лишь упоминая, что израильтяне “также подвергаются нападениям”, она удобно игнорирует контекст, согласно которому подавляющее большинство палестинских смертей в 2022 году (всего 167 смертей по состоянию по данным ПА) произошло, когда они нападали на израильтян. Другие были убиты в результате перекрестного огня или столкновений. Это похоже на попытку представить удары коалиции по “Исламскому государству” как “убийства мусульман” без упоминания принадлежности и деятельности этих конкретных мусульман”, – написал он.



“Напротив, из 31 израильтянина, убитого палестинскими террористами в прошлом году, 27 – это 87% – были гражданскими лицами, которые стали преднамеренными мишенями на фоне значительного роста террористической активности в Иудее и Самарии. Известно, что в период с марта по декабрь 2022 года палестинцы совершили 796 терактов”.



“Таким образом, даже если оставить в стороне огромную пропасть между цифрами жертв двух конфликтов, утверждения Аманпур переворачивают реальность, – добавил аналитик.



Литман завершил свою статью словами: “Нет никакого сравнения, как в статистическом, так и в моральном плане, между Израилем и режимом Башара Асада. Бойко пытаясь провести сравнение, Аманпур демонстрирует, что она ставит свое презрение к еврейскому государству выше своей честности”.



Аманпур печально известна предыдущими противоречивыми заявлениями, связанными с Израилем. В 2013 году во время интервью с министром экономики Нафтали Беннетом она настаивала на том, чтобы называть Иудею и Самарию “оккупированным Западным берегом”, утверждая, что этот термин является “международным термином”.



“Нельзя оккупировать свой собственный дом”, – ответил на это Беннет. ”Это не оккупированные территории, это спорные территории, и у нас есть претензии, как и у них – мы должны выяснить как жить вместе”.



Кристиан Аманпур сравнила правление Трампа с нацизмом.