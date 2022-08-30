



Спроси себя, что ты сделал для страны?

Давно уже наблюдаю странное явление в отношении израильских граждан и реальных (или нереальных) достижений местных политиков. Мало кто задает вопрос: «А что ты сделал?» — главам Ликуда, Еш атид и т.д. Создается ощущение, что все и так знают, что ответа все равно не дождутся. У такой партии, как Ликуд как нет внятной идеологии, так нет и внятных достижений. Иной подход у избирателя к Авигдору Либерману, лидеру партии «Наш дом — Израиль». Возможно, потому что сам Либерман поднимает планку эффективности своей работы. А возможно, и его стиль, и его личность подвигли избирателя проявлять здоровую заинтересованность, но Либермана часто просят дать отчет о его достижениях. Перед очередными выборами нелишне напомнить о некоторых действительно важных свершениях для Израиля, за которые можно смело благодарить Авигдора Либермана.



На каждом министерском посту Либерман решал комплексные проблемы, однако среди всего комплекса решенных проблем всегда можно выделить самое важное.



Первый свой министерский пост Либерман занял в 2001 году, став министром инфраструктуры в первом правительстве Шарона. Кстати, министерство это и было создано для Шарона ранее, но было лишено какого-либо значения. Либерман же сумел наполнить его реальным содержанием и добиться двух важнейших вещей — обеспечить Израиль водой и заложить основы добычи и использования природного газа. Именно Либерман сдвинул с места десятилетиями не двигающийся проект строительства опреснительных установок. И не просто сдвинул, но и разработал экономическую базу для строительства крупнейших в мире станций опреснения. В результате Израиль сегодня не только себя обеспечил водой, но и поставляет ее Иордании и другим странам. Ну а подготовленный и проведенный министерством под управлением Либермана закон о природном газе заложил основу того, что сегодня Израиль стал газонезависимой страной.



Стоит упомянуть и о двух проектах, о которых он тогда первым заговорил, но из-за краткости каденции и непонимания со стороны истеблишмента осуществить не сумел. Именно Либерман в 2001 году попытался запустить земельную реформу, предложив отвести под строительство жилья часть государственных земель. Добейся он этого — не было бы катастрофического подорожания жилья, которое во время своего правления допустил Беньямин Нетаниягу. Ну а над призывом Либермана тех лет «разбомбить атомный реактор в Тегеране» только ленивый тогда не иронизировал. А теперь только ленивый военный эксперт не повторяет, что бомбить иранский ядерный реактор надо было в начале 2000-х, когда он был сосредоточен в одном месте. Что ж, Либерман был прав!



В 2003 году Либерман стал министром транспорта. Если вы помните, в те годы правительство Буша пыталось навязать Израилю очередной фантастический план урегулирования арабо-израильского конфликта под названием «Дорожная карта». Журналисты спросили Либермана, как он относится к этому плану. Ответ министра был, как всегда, афористичен: «Меня больше интересует карта железных дорог Израиля», — ответил Либерман.

И действительно, приоритетом для руководимого им министерства стала разработка пятилетнего комплексного плана развития сети железных дорог. План был разработан и начал претворяться в жизнь. Однако отказ Либермана поддержать шароновский «План размежевания», приведший к уничтожению еврейского Гуш Катифа и к непрекращающимся и по сей день обстрелам юга Страны, привел к увольнению министра транспорта. И пять лет растянулись на пятнадцать под властью Ликуда (кстати, Нетаниягу тогда поддержал Шарона и обеспечил беспрепятственное выселение евреев).

Когда-то Генри Киссинджер сказал, что у Израиля нет внешней политики, а есть только внутренняя. Это положение в корне изменилось, когда министром иностранных дел Израиля стал Авигдор Либерман. Это произошло в 2009 году после того, как Либерман помог проигравшему свои очередные выборы Нетаниягу все же занять премьерский пост.



Став министром, Либерман резко развернул израильскую внешнюю политику, сделав ее многовекторной. Ему удалось улучшить отношения со странами Восточной Европы, Латинской Америки и Африки. На южноамериканский и африканский континенты нога израильских политиков не ступала десятилетиями. И Либерман осуществил настоящий прорыв в отношениях с теми странами, которые когда-то поддержали создание государства Израиль, а потом годами страдали от израильского пренебрежения.



Благодаря особым отношениям, выстроенным министром со многими мировыми лидерами, израильскому МИДу удалось не допустить принятие ряда антиизраильских резолюций в Совбезе ООН. А во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году Либерман обеспечил 51 день полного «международного молчания». Причем главы стран прилетали в Израиль к Либерману, он «таскал» их по бомбоубежищам Сдерота и Ашкелона, наглядно демонстрируя правоту Израиля, защищающего своих граждан.



В 2016 году Нетаниягу, устав от своего министра обороны Буги Аялона, призвал Либермана занять этот высокий пост, пообещав ему полную свободу действий в обеспечении безопасности юга Страны и борьбе против террористов ХАМАСа. Слово свое Нетаниягу, как всегда, не сдержал, не дав своему министру уничтожить лидеров террористов. Однако Либерман продолжал делать все возможное на посту министра обороны, добиваясь перевооружения армии. Именно Либерман подписал указ о создании израильского лазерного оружия. Этот проект сегодня находится на завершающем этапе и произведет революцию в оборонной тактике израильской армии.



Сегодня Авигдор Либерман — министр финансов Израиля. Каденция еще не закончена. Однако одно то, что Либерман не побоялся занять этот пост в стране, где два года не было бюджета, зато имелся чудовищный бюджетный дефицит, говорит о его лидерских и человеческих качествах.

В кратчайшие сроки Либерману удалось добиться принятия бюджета, закрыв в нем дыру и выведя страну из дефицита в плюс. Реформа в сельском хозяйстве, реформа в таможенной политике и другие реформы, снижение налогов на бензин, добавки к пенсиям, помощь пострадавшим бизнесам и многое другое уже приносит плоды. Эти его достижения мы сможем оценить уже в ближайшем будущем.



Мила Аккерман, публицист

На правах рекламы

