



Спор по поводу публикации фото с предстоящей встречи Лапида и Нетаниягу

Между офисами премьер-министра Яира Лапида и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу возник спор относительно того, стоит ли публиковать фотографию с их запланированной на сегодня встречи.

Они намерены обсудить вопросы безопасности на фоне иранской угрозы.

Офис Лапида хочет опубликовать фотографию. Утверждается, что это продемонстрирует миру единство Израиля. В то же время, офис Нетаниягу утверждает, что премьер-министр пытается использовать фото по политическим соображениям.