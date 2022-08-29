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Спор по поводу публикации фото с предстоящей встречи Лапида и Нетаниягу
29.08.2022 15:55 Алина Груднева

Спор по поводу публикации фото с предстоящей встречи Лапида и Нетаниягу

Между офисами премьер-министра Яира Лапида и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу возник спор относительно того, стоит ли публиковать фотографию с их запланированной на сегодня встречи.

 
Они намерены обсудить вопросы безопасности на фоне иранской угрозы.
 
Офис Лапида хочет опубликовать фотографию. Утверждается, что это продемонстрирует миру единство Израиля. В то же время, офис Нетаниягу утверждает, что премьер-министр пытается использовать фото по политическим соображениям.

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