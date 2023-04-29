



Список стран, поддержавших вступление Украины в НАТО, расширяется

Список членов НАТО, поддерживающих вступление Украины в Североатлантический Альянс, расширился на две страны.



Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, не раскрыв, тем не менее, о каких именно государствах идет речь.



"Видеть Украину полноправным членом Североатлантического альянса пока хотят не все страны-члены, однако коалиция друзей нашего государства в НАТО постоянно растет", — отметил он.



По словам Кулебы, свою приверженность вступлению Украины в альянс две страны выразили после переговоров в рамках Форума по восстановлению Одесской области.



"Это еще не нужен консенсус, но однозначно мы вчера в Одессе увеличили коалицию стран, которые будут бороться за максимально сильное решение относительно членства Украины в НАТО", — отметил министр.