



Списки погибших в Макеевке не опубликуют из-за “провокаций иностранных разведок”

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин сообщил, что списки погибших в Макеевке в результате удара HIMARS публиковаться не будут. Он заявил, что перечнем имен погибших “могут воспользоваться иностранные разведки”.



“Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семей военнослужащих. Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения провокационных мероприятий родственников военнослужащих. Категорически запрещено”, – сказал Вдовин.



По данным Министерства обороны РФ, погибли 89 человек, большая часть из них – мобилизованные из Самарской области. Была подана петиция, в которой подписавшиеся 48 600 человек требовали опубликовать полный поименный список погибших в Макеевке.



“Военные корреспонденты отмечают, что количество убитых занижено. Люди находятся в состоянии паники, – говорится в петиции. “ Учитывая, с какими нарушениями проходила мобилизация, мы не можем верить властям”.