



Спикера Кнессета сменят до завтрашнего дня

Ликуд намерен до завтра подать запрос на замену спикера Кнессета.



Согласно источникам в Ликуде, кандидат, который будет назначен временным спикером Кнессета - Ярив Левин. Обоснование такого шага связано с тем, что Левин должен занять должность министра юстиции, и поэтому не ожидается проблем с избранием постоянного спикера.



Кроме того, Левин имеет большой опыт в продвижении законодательства, что необходимо для продвижения “законов Дери”, которые позволят назначить председателя ШАС на пост министра.



Предполагаемый график приведения к присяге правительства выглядит следующим образом: После объявления о замене спикера Кнессета, на следующей неделе будет заменен Мики Леви.



После этого начнется подготовка законодательства, которое позволит назначить Дери на пост министра (около недели на подготовку законодательства), и, наконец, приведение к присяге праивтельства на третьей неделе декабря.