



Спикер Рады призвал Кнессет Израиля имплементировать Формулу мира Зеленского

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук находится с визитом в Ирландии, и начал он его со встречи со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой.



"Состоялся очень откровенный и предметный разговор. В первую очередь говорили о преступлениях, которые ежедневно совершает РФ на украинской земле, глобальных последствиях российской агрессии и ценности поддержки Украины", – рассказал спикер украинского парламента.



Руслан Стефанчук подчеркнул, что сегодня в Украине "идет борьба за то, каким будет мир в ближайшие 100 лет – ведь весь мир будет смотреть на победителя".



"Сейчас идет страшное сражение между диктатурой и демократией. Очень важно, чтобы победила демократия. Это станет свидетельством того, что демократия имеет силу", – подчеркнул Стефанчук.



Во время встречи стороны также уделили внимание Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского. В контексте этого председатель Верховной Рады Украины призвал Кнессет Израиля присоединиться к имплементации этой инициативы.



Напоследок спикер украинского парламента поблагодарил израильскую сторону за предоставление гуманитарной помощи Украине и намерения продолжить делать это в будущем.

