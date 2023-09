Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование украинца, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.



98-летний Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Рота заявил, что тот был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.



Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться. В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.



“Эта инициатива была полностью моей собственной”, – сообщил спикер. “Я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия”.



Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения. В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения “были правильным поступком”.



Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия “Галичина” – добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием. Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.



Российские СМИ активно освещают скандал в канадском парламенте, а представители властей уже используют его на международных площадках. В частности, в Международном суде ООН в Гааге, где с понедельника возобновились слушания по делу Украины против России об обвинениях в геноциде в Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о “нацистских корнях киевского режима”, вспомнила о раунде аплодисментов “человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях”.



