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Спикер Палаты представителей посетит Израиль
18.04.2023 20:58 Алина Груднева

Спикер Палаты представителей посетит Израиль

Израиль посетит спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Информацию об этом подтвердил спикер Кнессета Амир Охана.

Он направил своему американскому коллеге приглашение посетить Израиль с официальным визитом, в ходе которого Маккарти выступит на пленуме Кнессета.

Он станет вторым в истории американо-израильских отношений спикером Палаты представителей, который приедет в Еврейское Государство.

Ожидается, что Маккарти приедет 30 апреля. Он возглавит американскую делегацию, в которую войдут примерно 20 человек.

"Я рад сообщить, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, который является верным другом Израиля, принял мое приглашение и приедет с визитом. Это будет его первая поездка за границу в нынешней должности. Это будет второй раз в истории, когда спикер Палаты представителей выступит в Кнессете", - сообщил Охана.

 

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