



Спикер Палаты представителей посетит Израиль

Израиль посетит спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.



Информацию об этом подтвердил спикер Кнессета Амир Охана.



Он направил своему американскому коллеге приглашение посетить Израиль с официальным визитом, в ходе которого Маккарти выступит на пленуме Кнессета.



Он станет вторым в истории американо-израильских отношений спикером Палаты представителей, который приедет в Еврейское Государство.



Ожидается, что Маккарти приедет 30 апреля. Он возглавит американскую делегацию, в которую войдут примерно 20 человек.



"Я рад сообщить, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, который является верным другом Израиля, принял мое приглашение и приедет с визитом. Это будет его первая поездка за границу в нынешней должности. Это будет второй раз в истории, когда спикер Палаты представителей выступит в Кнессете", - сообщил Охана.



