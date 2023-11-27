



Спикер Кремля Песков рассказал о "здравомыслящих людях" в Украине

В Украине остаются люди, которые "сохраняют способность трезво мыслить". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 27 ноября.



"Общество в Украине именно дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения, и там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить", – сказал он в контексте заявления секретаря СНБО Алексея Данилова об активизации российских шпионов в Украине.



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По мнению Пескова, это "внутренние процессы, происходящие в самом обществе".



Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о российском плане дезинформации под названием "Майдан-3". По его словам, враг стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, наконец, устранить нынешнее руководство государства.