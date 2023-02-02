



Спикер Кнессета выступил против изменений Закона о Возвращении

Спикер Кнессета Амир Охана заявил на закрытом заседании, что он против внесения каких-либо изменений в Закон о возвращении.



Охана является одним из немногих членов коалиции, которые так думают, сообщает Jerusalem Post.



"Я не думаю, что это следует менять, я уже говорил это раньше. Я один из членов коалиции, которые считают, что не должно быть изменений. Мы проголосуем за этот [вопрос] и примем решение большинством", - заявил Охана.



Охана сказал, что "у нас разные взгляды и точки зрения, даже в коалиции". Он добавил, что "нам нужно быть достойными звания "Родина еврейского народа".



Как сообщает Jerusalem Post, не только Охана против изменений. Еще один министр, имя которого не раскрывается, сообщил изданию, что "голосование по поправке к Закону о возвращении и пункту о внуках не входит ни в одну из повесток дня", и что "похоже, этот вопрос исчезнет".