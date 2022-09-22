



Спикер Кнессета встретился с лидером британских лейбористов

Спикер Кнессета Мики Леви провел встречу с лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.



Встреча состоялась в Лондоне, сообщает "Аруц Шева".



В начале встречи Мики Леви выразил соболезнования от своего имени и от имени народа Израиля в связи со смертью королевы Елизаветы II.



Кроме этого, спикер Кнессета поблагодарил Стармера за изменения, внесенные им в подход британских лейбористов к проблеме антисемитизма.



Стороны пришли к согласию, что антисионизм, отрицающий право еврейского народа на собственное государство, является антисемитизмом.