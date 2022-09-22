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Спикер Кнессета встретился с лидером британских лейбористов
22.09.2022 17:24 Ольга Белозерова

Спикер Кнессета встретился с лидером британских лейбористов

Спикер Кнессета Мики Леви провел встречу с лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.

Встреча состоялась в Лондоне, сообщает "Аруц Шева".  

В начале встречи Мики Леви выразил соболезнования от своего имени и от имени народа Израиля в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Кроме этого, спикер Кнессета поблагодарил Стармера за изменения, внесенные им в подход британских лейбористов к проблеме антисемитизма.

Стороны пришли к согласию, что антисионизм, отрицающий право еврейского народа на собственное государство, является антисемитизмом.

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