



Спикер Кнессета сменится 15 ноября





Сегодня, 13 ноября мандат на формирование правительства будет передан председателю Ликуда Биньямина Нетаниягу. Вопреки первоначальным планам, на данный момент кажется, что его попытка молниеносно сформировать правительство уже на этой неделе не осуществится.



Однако, по расчетам коалиции, когда в ближайший вторник, 15 ноября 25-й Кнессет будет приведен к присяге, председателя Кнессета Мики Леви из Еш Атид заменит представитель Ликуда. Как представляется, двумя ведущими кандидатами на этот пост являются бывшие министры Амир Охана и Ярив Левин, который уже занимал эту должность в прошлом.